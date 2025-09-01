Esperti dichiarano genocidio nella guerra tra Israele e Gaza

Una notizia di grande rilevanza sta scuotendo il panorama legale internazionale: la International Association of Genocide Scholars (IAGS) ha ufficialmente dichiarato che la guerra di Israele contro Gaza soddisfa i criteri di genocidio definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1948. Questo pronunciamento, adottato con un consenso schiacciante, mette in luce la gravità della situazione attuale in Medio Oriente.

Ma cosa significa realmente questo per le persone coinvolte e per la comunità internazionale?

La dichiarazione degli esperti

Il 23 ottobre 2023, la IAGS, un’organizzazione composta da oltre 500 accademici, ha approvato una risoluzione che afferma come le politiche e le azioni di Israele a Gaza corrispondano ai criteri legali di genocidio. Melanie O’Brien, presidente della IAGS e docente di diritto internazionale presso l’Università dell’Australia Occidentale, ha commentato: “Questa è una dichiarazione definitiva da parte di esperti nel campo degli studi sul genocidio: ciò che sta accadendo a Gaza è genocidio.” Con l’86% di voti favorevoli, la risoluzione evidenzia un ampio consenso tra gli accademici. Ma quali sono le implicazioni di questa affermazione?

La risoluzione richiede a Israele di fermare gli attacchi deliberati contro i civili, inclusi i bambini, e di porre fine a privazioni come la mancanza di cibo, acqua e assistenza umanitaria. Sergey Vasiliev, professore di diritto internazionale, ha sottolineato che questa valutazione legale sta guadagnando terreno nel mondo accademico, rivelando un significativo cambiamento nell’opinione pubblica riguardo alla situazione a Gaza. Come possiamo rimanere in silenzio di fronte a tali atrocità?

Le conseguenze della guerra a Gaza

La guerra di Israele a Gaza, iniziata a ottobre 2023, ha portato alla morte di oltre 63.000 palestinesi, costringendo la quasi totalità della popolazione a fuggire da casa. Gli attacchi aerei e il blocco israeliano hanno devastato gran parte delle infrastrutture della Striscia, causando danni irreparabili. Un monitoraggio globale della fame, sostenuto dalle Nazioni Unite, ha confermato la presenza di carestia in alcune aree di Gaza, una situazione aggravata dal blocco e dalla campagna di bombardamenti che limitano l’accesso a cibo e medicinali. È possibile rimanere indifferenti di fronte a una crisi umanitaria così profonda?

Ismail al-Thawabta, capo dell’Ufficio Stampa del Governo di Gaza, ha affermato che la posizione accademica della IAGS rafforza le evidenze già presentate davanti ai tribunali internazionali, sottolineando che la risoluzione crea un obbligo legale e morale per la comunità internazionale di intervenire. Il caso di Israele è attualmente in esame presso la Corte Internazionale di Giustizia all’Aja, dove già è accusato di genocidio. Inoltre, la Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di arresto per il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l’ex Ministro della Difesa Yoav Gallant per crimini di guerra e contro l’umanità. Non è forse giunto il momento di chiedere giustizia?

La reazione della comunità internazionale

La risoluzione della IAGS ha catturato l’attenzione globale, con centinaia di funzionari dei diritti umani delle Nazioni Unite che hanno recentemente esortato il Commissario Alto Volker Turk a qualificare esplicitamente la campagna di Israele come genocidio. Questo appello evidenzia una crescente consapevolezza e consenso internazionale sulla necessità di affrontare le violazioni dei diritti umani a Gaza. La risoluzione sottolinea che, sebbene le azioni di Hamas contro Israele il 7 ottobre 2023 possano costituire crimini internazionali, queste non giustificano né minimizzano le accuse di genocidio contro Israele. In che modo possiamo, come comunità globale, rispondere a questa crisi?

La IAGS ha precedentemente riconosciuto genocidi in altre nazioni, come in Bosnia, Ruanda e Myanmar, evidenziando l’importanza di affrontare seriamente e tempestivamente le violazioni dei diritti umani. Con i recenti eventi che continuano a svilupparsi, la comunità internazionale è chiamata a prendere posizione e agire per proteggere i civili e garantire giustizia per le vittime. Non possiamo più ignorare ciò che sta accadendo; è tempo di mobilitarsi per i diritti umani.