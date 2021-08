Esperto Organizzazione Mondiale Meteo: “Prepariamoci a +50 gradi”

Roma, 14 ago. (askanews) – Dobbiamo “essere preparati a futuri record di temperatura sopra i 50 gradi in Europa”: è l’allarme lanciato da Bob Stefanski, esperto dell’Organizzazione meteorologica mondiale (WMO), che sta cercando di verificare se i 48,8 gradi registrati l’11 agosto in Sicilia rappresentino davvero un nuovo record europeo. Bob Stefanski, capo dei servizi climatici applicati all’Organizzazione meteorologica mondiale:

“Attualmente stiamo cercando di verificare un record di temperatura in Sicilia di 48,8 gradi.

Dobbiamo solo stabilire se si tratta di un nuovo record europeo di temperatura. Il record precedente era nel 1977 ad Atene, con 48 gradi.

Ci sono rapporti di temperature record in Tunisia, che devono essere controllati, e l’ondata di calore continua questo fine settimana, e ci sono preoccupazioni per i record che potrebbero essere stabiliti anche in Spagna. Il record attuale è di 47,3°C a Cordoba nel 2003″.

“Il problema è che non possiamo prevedere quando verranno battuti nuovi record, ma dobbiamo prepararci alla possibilità che i record vengano battuti, con temperature superiori ai 50 gradi Celsius in Europa in futuro”.