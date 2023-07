Paura nel napoletano dove un operaio è morto a seguito di un’esplosione all’interno di una fabbrica di fuochi d’artificio. Stamattina un boato ha scosso la comunità di Roccarainola.

Esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio nel Napoletano

Una potente deflagrazione. Poi tanto fumo e macerie. È in questo cumulo di polvere misto a odore acre di polvere da sparo che stamattina è stato trovato il corpo di un operaio della fabbrica Fireworks di Roccarainola, in provincia di Napoli. Si tratta di un uomo di 51 anni che subito dopo il boato risultava disperso.

Nel frattempo sono arrivati gli artificieri del Comando Provinciale di Napoli per provvedere alla messa in sicurezza dell’area. La fabbrica si trova in località Gargani, a meno di 2 chilometri in linea d’aria dal centro abitato di Roccarainola, dove il fragore ha scosso la quiete mattutina degli abitanti. Talmente potente da essere stata udita alle porte di Napoli.

Dal 2000 oltre 70 morti, compresa la strage del 2015

Dopo aver appreso notizie più approfondite, i ricordi di molti cittadini sono tornati indietro nel tempo, al tragico incidente del 13 maggio 2015, quando 3 operai morirono nella fabbrica Pirotecnica dei fratelli Schiattarella, a nord di Napoli. Altri quattro dipendenti rimasero feriti.

Ma la lista degli incidenti in Italia è lunga; un vero bollettino di guerra. Dal 2000 a oggi sono morti più di 70 operai nelle tante fabbriche pirotecniche dove si realizzano fuochi per allietare soprattutto le feste patronali.

Quello stesso anno, il 24 luglio 2015, si consumò la sciagura della ditta Bruscella di Modugno, alle porte di Bari. L’esplosione della fabbrica costò la vita a 10 persone. La peggiore strage di questa lunga scia di tradizione e sangue.