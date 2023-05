Esplode fonderia a Cremona: cinque feriti, tre sono gravi

Ancora un incidente sul lavoro, esplode fonderia a Cremona e ci sono cinque feriti, tre sono gravi. Boato alla Trade Broker di Casalbuttano ed accertamenti dei carabinieri sull’incidente dopo che i soccorritori lombardi sono dovuti intervenire a seguito dell’esplosione che si è verificata nel pomeriggio di ieri alla Trade Broker, fonderia di Casalbuttano. I primi accertamenti su cosa sia successo pare che sia scoppiata una bombola utilizzata per portare in pressione il macchinario per la presso-fusione dell’alluminio.

Esplode fonderia a Cremona: cinque feriti

Ad operare sono i carabinieri e dagli ispettori di Ats Val Padana rimasti a lungo nell’azienda della frazione San Vito. Da quanto si apprende quella terribile deflagrazione ha danneggiato anche le pareti, il tetto e i macchinari della parte della struttura coinvolta. E poi ha addirittura spezzato alcune tubature. A quel punto olio incandescente e frammenti metallici hanno investito i cinque che in quel momento stavano lavorando nelle vicinanze dell’impianto. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Cremona e gli operatori del 118.

Sul posto anche due elicotteri del 118

In virtù delle gravi condizioni di alcuni feriti a Casalbuttano sono atterrati gli equipaggi di due elicotteri, decollati da Milano e da Parma. I cinque feriti sono stati perciò condotti agli ospedali di Milano, Parma e Cremona. Di essi il più grave sarebbe un 48enne bresciano ricoverato al Centro ustioni e chirurgia plastica ricostruttiva del Niguarda. Severe anche le condizioni di un 67enne cremonese e di un 38enne indiano residente in provincia, entrambi portati in eliambulanza al Centro grandi ustionati dell’ospedale di Parma.