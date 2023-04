Panico a via Pompeo Trogo in Balduina dove all'improvviso esplode il motore del condizionatore d'aria, donna salvata dai soccorritori

A Roma esplode il motore del condizionatore d’aria, donna salvata dai soccorritori: l’incidente è avvenuto in zona Balduina con il dispositivo che ha preso fuoco su un balcone dopo quel violento botto. Da quanto si apprende avrebbe preso fuoco il motore di un condizionatore d’aria che si trovava in un balcone.

Esplode il motore del condizionatore d’aria

Dopo l’esplosione le chiamate al 112 dai residenti allarmati dal forte boato si sino sommate e poco dopo le 10:00 al civico 4 di via Pompeo Trogo è stato il panico. I media spiegano che sul posto sono intervenuti a razzo i vigili del fuoco del comando provinciale di Roma e gli agenti della polizia di Stato. I poliziotti hanno provveduto ad evacuare a scopo precauzionale i residenti della palazzina e subito dopo sono entrati nell’abitazione. Da quei locali i soccorritori hanno tratto in salvo una donna con problemi di deambulazione che avrebbe accusato una lieve intossicazione ed è stata soccorsa dal personale dell’Ares 118.

Vittima intossicata e ricoverata

Una volta che sono state spente le fiamme – divampate per cause in via di accertamento ad opera dei periti del 115 in sede di sopralluogo – il balcone dove è scoppiato l’incendio è stato dichiarato temporaneamente inagibile. I Vigli del Fuoco stanno stilando la relazione di servizio su cause e dinamiche dell’incidente.