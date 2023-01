Esplode la bombola del gas in casa, ferito un uomo

Terribile incidente domestico in Puglia, dove esplode la bombola del gas in casa e rimane ferito un uomo.

La vittima è un 45enne che vive ad Ugento e versa in condizioni severe ma non sarebbe in pericolo di vita. Da quanto si apprende tutto è accaduto in contrada Cimino nella mattinata del 22 gennaio. Ad un certo punto una forte esplosione ha squassato l’aria, probabilmente dovuta allo scoppio di una “bombola a Gpl mal installata”.

Esplode la bombola del gas, un ferito grave

Si sono registrati danni ingenti all’interno della casa ed il proprietario è rimasto gravemente ferito.

I media locali spiegano che sul posto sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco del vicino distaccamento di Tricase. Gli operatori del 115 hanno avuto il supporto di una autobotte dei colleghi di Gallipoli.

Fiamme domate e vittima soccorsa sul posto

Una volta domate le fiamme e messo in sicurezza il ferito lo stesso è stato consegnato agli operatori di un’ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure. Le sue condizioni erano severe però ed è stato portato a razzo presso l’ospedale di Casarano dal quale, in virtù del suo stato, è stato poi disposto un ulteriore trasferimento a Bari: il reparto grandi ustionati di Brindisi al momento pare fosse pieno.