In Ucraina orientale, vivaci impianti sportivi un tempo risuonavano dei cori dei tifosi e delle performance di star internazionali. Tuttavia, dall’inizio dell’invasione russa, queste arene si sono trasformate in inquietanti promemoria di conflitto e perdita. Il tessuto culturale della regione è ora a rischio, con molte strutture che cadono in degrado o vengono riadattate per la propaganda.

La trasformazione degli stadi iconici

Prendiamo, ad esempio, il Donbas Arena di Donetsk. Celebrato per il suo design all’avanguardia e la capacità di 52.000 posti, questo stadio era un gioiello del calcio ucraino, ospitando partite degli Europei 2012 e concerti di icone globali come Beyoncé e Rihanna. Tuttavia, dal 2014, è rimasto abbandonato, la sua grandezza offuscata dalla guerra. Un tempo simbolo delle aspirazioni ucraine verso l’integrazione europea, ora giace in rovina, vittima del conflitto in corso.

Significato storico e stato attuale

Inaugurato nel 2009, il Donbas Arena rappresentava un’era moderna per lo sport ucraino. Tuttavia, dopo che lo Shakhtar Donetsk è stato costretto a trasferirsi a causa dell’escalation della violenza, lo stadio è stato sequestrato da militanti sostenuti dalla Russia, che hanno persino cambiato il nome del club da Shakhtar a Shakhter. Questo atto di cancellazione culturale sottolinea la strategia dell’aggressore di smantellare l’identità ucraina.

Altri impianti notevoli colpiti

Analogamente, la situazione a Mariupol dipinge un quadro desolante. Lo stadio principale della città è attualmente sotto il controllo di gruppi armati, con filmati che mostrano militanti brandire armi all’interno di un impianto un tempo orgoglioso. La ricca storia di questo stadio, che era stato recentemente aggiornato con un campo ibrido all’avanguardia, è ora oscurata dalla distruzione e dal degrado.

Impatto sulla cultura sportiva locale

Le squadre locali e le loro strutture di allenamento non sono state risparmiate. Il complesso sportivo al coperto Illichivets, fonte di orgoglio per la comunità, ha subito gravi danni a causa dei bombardamenti, lasciando il manto erboso artificiale e le infrastrutture in cattive condizioni. Mentre Mariupol viene presentata come un “nuovo rifugio” dalla propaganda russa, i residenti vedono solo il netto contrasto di una cultura sportiva un tempo fiorente ridotta in macerie.

Il legame personale con lo stadio Avanhard di Luhansk

Per molti, lo stadio Avanhard di Luhansk ha un significato personale profondo. È qui, nel 1972, che lo Zorya ha fatto la storia vincendo il campionato di calcio dell’Unione Sovietica, un traguardo raggiunto solo da pochi club al di fuori delle capitali. I ricordi di festeggiare insieme a familiari e amici risuonano nei cuori dei locali.

Condizioni attuali e prospettive future

Dopo una breve ristrutturazione, lo stadio è stato bombardato e successivamente occupato da forze separatiste. Ora, si presenta come un’ombra del suo antico splendore, ospitando eventi di propaganda mentre la comunità piange la sua perdita. La canzone “Luhanshchyna”, che un tempo celebrava la regione, è stata cooptata da coloro che cercano di cancellarne il vero significato.

Impianti sportivi della Crimea sotto il controllo della Russia

In Crimea, il destino dello stadio Lokomotiv offre un’altra prospettiva sulla situazione. Chiuso per anni, è stato ‘ricostruito’ sotto la governance russa e riaperto come centro di allenamento per squadre locali. Tuttavia, le partite che vi si tengono sono considerate illegittime da molti, in quanto contravvengono alle norme internazionali.

Violazione delle leggi internazionali

Secondo Matviy Bidny, Ministro della Gioventù e dello Sport dell’Ucraina, questi eventi rappresentano una palese violazione del diritto internazionale. Utilizzare gli stadi ucraini per partite della lega russa mira a propagare la narrazione che nulla è cambiato, mentre in realtà il significato culturale e storico di questi luoghi viene sistematicamente cancellato.

Con il protrarsi del conflitto, la cultura sportiva un tempo fiorente dell’Ucraina affronta sfide senza precedenti. Questi impianti, che servivano da cuori pulsanti delle loro comunità, riflettono ora l’impatto profondo della guerra sull’identità nazionale e sul patrimonio culturale.