Esplorare il Ruolo dell'IA nei Sistemi Sanitari Europei

Recenti discussioni al Gastein Health Forum hanno sollevato interrogativi cruciali sulla affidabilità dell’ intelligenza artificiale (AI) nel panorama sanitario europeo. Mentre le nazioni considerano l’integrazione di queste tecnologie avanzate, le implicazioni vanno ben oltre la semplice efficienza, toccando aspetti fondamentali della fiducia sociale e del contratto sociale.

Al centro della questione si trova un interrogativo esistenziale: come può l’Europa garantire che l’AI sia uno strumento per migliorare la sanità senza erodere le fondamenta del suo contratto sociale? Questa domanda è stata sottolineata da Sandra Gallina, direttrice generale della sanità, che ha evidenziato la necessità di raggiungere risultati significativi con risorse limitate.

Il contratto sociale in evoluzione in Europa

Il contratto sociale in Europa, un concetto radicato nella filosofia illuminista, racchiude i diritti e i benefici che i governi sono tenuti a garantire ai propri cittadini. Il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali, istituito nel 2017, mira a fungere da quadro di riferimento per tali obblighi. Tuttavia, Clemens Martin Auer, presidente del Forum Europeo della Salute Gastein, ha messo in evidenza il potenziale dirompente dell’AI su questo stesso contratto.

L’impatto dell’AI sull’occupazione e sul welfare

Auer ha avvertito che, con l’avanzare delle tecnologie AI, potrebbero verificarsi significativi spostamenti di posti di lavoro nel mercato del lavoro, minacciando così il finanziamento dei sistemi di welfare in tutta Europa. Con i governi che allocano sempre più risorse verso difesa e sicurezza, sorge la domanda: chi manterrà lo stato sociale? Le implicazioni dell’AI potrebbero portare a una rivalutazione di come l’Europa supporta la propria popolazione.

Fiducia e scetticismo nei confronti dell’AI

Nonostante la promessa dell’AI di rivoluzionare la sanità, esiste un notevole scetticismo tra i professionisti del settore sanitario. Lucilla Sioli, direttrice dell’Ufficio AI dell’UE, ha evidenziato che durante la pandemia di COVID-19, gli ospedali hanno esitato ad adottare le tecnologie AI, anche quando erano offerte gratuitamente. Questa riluttanza sottolinea una barriera significativa: la necessità di fiducia.

Costruire fiducia attraverso la trasparenza

Esperti del settore sanitario come Natasha Azzopardi-Muscat, direttrice delle politiche sanitarie dell’OMS Europa, enfatizzano l’importanza di dimostrare i benefici tangibili dell’AI nel supportare sia i professionisti della salute sia i pazienti. Senza prove chiare dell’efficacia dell’AI, la tecnologia rischia di essere scartata come inaffidabile. Inoltre, Marco Marsella della Commissione Europea ha identificato barriere socio-culturali che contribuiscono a questo scetticismo, suggerendo la necessità di un approccio educativo per promuovere la comprensione.

La strada da seguire: un approccio collaborativo

Per realizzare il potenziale dell’AI nella sanità, è essenziale una collaborazione tra vari settori. Afua van Haasteren di Roche ha sottolineato che se l’Europa riuscirà a stabilire applicazioni AI affidabili, potrebbe aprire la strada per un’adozione globale. La posizione proattiva dell’UE potrebbe creare un modello per altre regioni, stabilendo un parametro per l’uso etico dell’AI in medicina.

Coinvolgere i pazienti nello sviluppo dell’AI

Coinvolgere i pazienti nella progettazione e implementazione dei sistemi AI è cruciale per costruire fiducia. Valentina Strammiello, direttrice esecutiva ad interim del Forum Europeo dei Pazienti, ha sostenuto che coinvolgere i pazienti sin dall’inizio può aiutare gli sviluppatori a comprendere le loro esigenze e affrontare le preoccupazioni. Sfortunatamente, molte piccole e medie imprese (PMI) trascurano i vantaggi di questa collaborazione, evidenziando la necessità di una maggiore consapevolezza e formazione.

Ricardo Baptista Leite, CEO di Health AI, ha osservato che “l’innovazione procederà alla velocità della fiducia”. Affinché l’Europa possa sfruttare appieno il potenziale dell’AI nella sanità, deve dare priorità alla costruzione di fiducia attraverso trasparenza, collaborazione e coinvolgimento dei pazienti. Solo così il continente potrà affrontare le complessità dell’integrazione dell’AI, preservando i principi del suo contratto sociale.