Esploratore italiano in Alaska con la bici dal telaio in 3d riciclato

Esploratore italiano in Alaska con la bici dal telaio in 3d riciclato

Milano, 5 feb. (askanews) - Una fatbike, la bici con le ruote giganti, realizzata con la stampa 3D con un telaio in plastica riciclata pronta per affrontare l'Alaska, prima tappa del progetto "Eyes ON ice" lungo le rotte dei ghiacci, e del cambiamento climatico. In sella l'atleta Alessandro Plona l'...