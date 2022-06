Esplosione a Bari, furgoncino dei surgelati prende fuoco

Attimi di terrore in una piazzetta del capoluogo pugliese e poi la terribile esplosione a Bari con un furgoncino dei surgelati che prende fuoco

Una terribile esplosione e momenti di paura si sono registrati in Puglia, a Bari, nella mattinata di oggi, 22 giugno: un furgoncino dei surgelati prende fuoco in via Gaetano Salvemini, nel quartiere San Pasquale di Bari, ed in poco tempo viene completamente avvolto dalle fiamme fin quando non esplode.

Forse c’è un cortocircuito alla base del rogo improvviso nel popoloso quartiere di Bari noto per il suo mercato.

Furgoncino di surgelati prende fuoco

Il dato è che quel furgone ha improvvisamente preso fuoco. I media spiegano che per fortuna a seguito di quell’incidente non si sono registrati feriti o intossicati. Una cosa è certa: ogni tentativo di domare le fiamme pare si stato vanificato dalla velocità con cui le stesse hanno avvolto il mezzo.

La paura della gente e l’arrivo dei vigili

Fra avventori e lavoratori delle diverse attività presenti a pochi passi ci sono stati momenti di paura, tutto questo mentre sul posto sono arrivati a razzo i Vigili del Fuoco che hanno spento il rogo quando ormai la sua incontrollabile velocità di attecchimento aveva semi distrutto il mezzo. La dinamica dell’incendio è in via di ricostruzione ma i primi accertamenti parlerebbero di un cortocircuito che ha provocato quel rogo poco distante dalla rosticceria Paradise e dal ristorante Churrasco, due fra i tanto locali che danno sulla piazzetta teatro del brutto episodio.