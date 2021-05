Esplosione a Grevi in Chianti, casa distrutta: un ferito grave e un disperso

Una persone risulta dispersa e una ferita gravemente dopo l'esplosione di una casa a Greve in Chianti: i Vigili del Fuoco sono impegnati nelle ricerche.

Paura a Greve in Chianti, comune in provincia di Firenze, dove nella mattinata di giovedì 20 maggio si è verificata un’esplosione che ha distrutto un’abitazione di due piani. I Vigili del Fuoco sono al lavoro per spegnere l’incendio e soccorrere due persone rimaste intrappolate sotto le macerie e giunte poco prima nella casa da loro utilizzata per le vacanze dopo che i vicini li avevano avvertiti della presenza di un forte odore di gas.

Esplosione a Greve in Chianti

I fatti si sono verificati nella località Borgo di Dudda del comune in provincia di Firenze. Secondo le prime informazioni avrebbe avuto luogo un’incendio a cui sarebbe seguita un’esplosione che ha causato la distruzione della casa, un immobile a due piani.

Immediata la chiamata ai Vigili del Fuoco del Comando fiorentino, attualmente sul posto per estinguere il rogo e occuparsi dei proprietari rimasti sotto le macerie.

Esplosione a Greve in Chianti: un ferito grave e un disperso

Dopo diversi minuti sono riusciti a recuperare uno di essi, in gravi condizioni. L’altra risulta invece ancora dispersa e le tre squadre di pompieri continuano incessantemente con le ricerche nella speranza di trovarla ed estrarla viva. Presenti sul posto anche i Carabinieri per tutte le rivelazioni del caso e i sanitari del 118 che stanno assistendo il ferito grave prima di trasferirlo in ospedale per le cure necessarie.

Esplosione a Greve in Chianti: possibile fuga di gas

Dai primi accertamenti è emerso che l’esplosione dell’abitazione potrebbe essere stata causata da una fuga di gas. In base a quanto appreso dalla stampa locale, dovrebbe trattarsi di una coppia che aveva in uso l’abitazione (forse utilizzata come stabile per le vacanze) ma risiedeva altrove e che nella mattinata si sarebbe recata a Borgo di Dudda dopo aver ricevuto una segnalazione dai vicini di un forte odore di gas. Dato che probabilmente l’ambiente era saturo di gas, appena i due hanno acceso la luce si è verificata l’esplosione.