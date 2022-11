Leonardo Franza è morto a soli 20 anni dopo la violenta esplosione avvenuta a Molini di Triora, in provincia di Imperia.

Esplosione a Imperia, morto Leonardo Franza, il 20enne ustionato sul 60% del corpo

Leonardo Franza è morto a soli 20 anni dopo essere rimasto gravemente ustionato in una violenta esplosione avvenuta una settimana fa in un appartamento di Molini di Triora, in provincia di Imperia. Il giovane è deceduto al centro grandi ustionati dell’ospedale genovese di Villa Scassi, a Sampierdarena, dove era stato ricoverato la sera del 31 ottobre. Le sue condizioni erano state giudicate subito gravissime, il ragazzo aveva ustioni su oltre il 60% del corpo ed era già finito in rianimazione.

Insieme a lui erano rimasti feriti altri quattro amici, ma lui era il più grave. Fino all’ultimo si è sperato potesse salvarsi, ma purtroppo Leonardo è morto nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 novembre.

Ipotesi fuga di gas

“È con grande tristezza che ho avuto, poco fa, conferma della scomparsa di Leonardo. La morte di un ragazzo così giovane lascia un senso di ingiustizia e rabbia che non trova pace.

La vicinanza dell’intera Comunità di Riva Ligure va ai genitori, ai parenti, agli amici e a tutti i conoscenti che lo stanno piangendo in questo ferale momento” ha dichiarato il Giorgio Giuffra, sindaco di Riva Ligure, dove il giovane abitava. L’indagine aperta dalla Procura di Imperia diventa per omicidio colposo. L’ipotesi è quella che all’origine della tragedia ci sia stata una fuga di gas. Gli altri quattro ragazzi coinvolti, tra i 19 e i 20 anni, rimangono ricoverati al Villa Scassi con prognosi riservata.

Tre di loro sono stati estubati e respirano autonomamente, uno è in rianimazione, stazionario.