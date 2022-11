Istanbul (Turchia), 13 nov. (askanews) – Una violenta esplosione è avvenuta nel centro di Istanbul, nella centralissima via Istiklal, vicino a piazza Taksim. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, in partenza per l’Indonesia per il G20, ha dichiarato che al momento ci sono almeno sei morti, mentre i feriti sono 53. “È stato un vile attentato”, ha aggiunto il Capo di Stato.