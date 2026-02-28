Esplosione a Napoli: cosa sappiamo finora sull'intervento dei vigili del fuoco

Esplosione in un palazzo a Napoli: bilancio provvisorio e intervento dei soccorsi

Chi: Vigili del fuoco, polizia locale, 118 e Protezione Civile; presenti anche testimoni oculari.

Cosa: esplosione con incendio in un palazzo residenziale di cinque piani.

Quando: Oggi. AGGIORNAMENTO ORE 08:45 — esplosione segnalata alle 07:30.

Dove: Quartiere Vomero, Napoli, via privata nei pressi di un corso principale.

Perché: Cause da accertare; ipotesi iniziali indicano una fuga di gas. Indagini in corso.

Fatto principale

FLASH — Alle 07:30 un boato ha scosso il quartiere Vomero a Napoli. Sul posto i nostri inviati confermano un palazzo con danni strutturali evidenti e un incendio circoscritto. I vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. La polizia locale ha delimitato la zona.

Dettagli e primo bilancio

AGGIORNAMENTO ORE 08:10 — Secondo il comando provinciale dei Vigili del Fuoco, ci sono almeno tre feriti trasportati in codice giallo al pronto soccorso. Non risultano conferme ufficiali di vittime. La Protezione Civile ha attivato il piano di emergenza locale per supportare gli sfollati.

Sul posto i nostri inviati confermano la presenza di squadre NBCR e di unità cinofile impiegate nelle ricerche. Testimoni oculari riferiscono un forte odore di gas prima del boato. Le autorità hanno invitato la popolazione a evitare l’area e a non utilizzare dispositivi elettrici nelle vicinanze. Gli accertamenti proseguono per definire la dinamica dell’accaduto e le misure di sicurezza.

Timeline degli eventi

07:30 — Segnalazione dell’esplosione.

07:35 — Prime pattuglie della polizia locale sul posto; area delimitata.

07:40 — Arrivo dei Vigili del Fuoco e del 118; inizio soccorsi e valutazione danni.

08:10 — AGGIORNAMENTO ORE 08:10: tre feriti trasportati in ospedale; ricerca dispersi in corso. Sul posto i nostri inviati confermano la presenza delle squadre di soccorso lungo la via interessata.

08:45 — AGGIORNAMENTO ORE 08:45: incendio sotto controllo; sopralluogo dei tecnici della rete del gas avviato. Le operazioni di messa in sicurezza proseguono con priorità sulle verifiche strutturali.

Dichiarazioni ufficiali

Il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco ha dichiarato: “Stiamo procedendo con le verifiche strutturali e con gli accertamenti per stabilire l’origine dell’esplosione”.

Un portavoce della Protezione Civile ha aggiunto che la priorità è mettere in sicurezza gli inquilini e completare le ricerche. Sul posto i responsabili coordinano l’assistenza alle persone evacuate.

Gli accertamenti proseguono per definire la dinamica dell’accaduto e le misure di sicurezza; sono attesi ulteriori riscontri dalle analisi tecniche.

Sul posto

AGGIORNAMENTO ORE — Sul posto i nostri inviati confermano edifici circostanti evacuati e operazioni di primo soccorso in corso. Volontari e operatori comunali coordinano l’assistenza alle famiglie rimaste senza alloggio. Le autorità raccolgono testimonianze e acquisiscono immagini di videosorveglianza per ricostruire la dinamica. Gli accertamenti proseguono per definire responsabilità e misure di sicurezza.

Contesto e possibili cause

L’ipotesi principale rimane la fuga di gas, al momento valutata dagli inquirenti insieme ad altre piste. Le verifiche tecniche coinvolgono squadre specializzate e controlli sugli impianti. In anni recenti la città ha registrato episodi analoghi legati ad impianti non conformi o a perdite accidentali; tali precedenti sono presi in considerazione nelle analisi.

Cosa succede ora

Le autorità hanno disposto il sequestro dell’area per consentire le indagini tecniche e conservare le prove. I residenti evacuati sono temporaneamente ospitati in strutture comunali attivate dal Comune. La polizia locale e i vigili del fuoco coordinano i rilievi e i controlli sugli impianti interessati; sono previste ulteriori analisi strumentali nei prossimi giorni.

Aggiornamenti

AGGIORNAMENTO ORE 10:20 — I vigili del fuoco confermano il completamento delle ricerche. Tre persone ferite sono state ricoverate; al momento non risultano dispersi.

Le verifiche tecniche proseguono per stabilire con certezza la causa dell’esplosione. Sono in corso accertamenti strumentali e analisi sui rilievi già effettuati.

Le autorità competenti comunicheranno i risultati delle indagini non appena disponibili. La situazione si evolve rapidamente sul piano degli accertamenti tecnici e della messa in sicurezza.

John Carter