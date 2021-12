Esplosione a Ravanusa, cause: ad innescarla potrebbe essere stata l’attivazione dell’ascensore

Ad innescare la terribile esplosione avvenuta in una palazzina di Ravanusa potrebbe essere stata l'attivazione dell'ascensore.

Ad innescare la terribile esplosione avvenuta in una palazzina di Ravanusa potrebbe essere stata l’attivazione dell’ascensore. Lo ha rivelato il comandante dei vigili del fuoco di Agrigento.

La terribile esplosione avvenuta in una palazzina di Ravanusa ha causato numerosi danni e al momento sono quattro le vittime accertate, ma il numero purtroppo potrebbe crescere. “La perdita di gas è stata molto ingente e non generata da un singolo impianto ma nella rete. Il gas si è accumulato o nel sottosuolo o in un ambiente chiuso. A innescare l’esplosione potrebbe essere stata anche l’attivazione dell’ascensore” ha dichiarato Giuseppe Merendino, comandante dei vigili del fuoco di Agrigento.

Giuseppe Merendino, comandante dei vigili del fuoco di Agrigento, ha spiegato che ad innescare l’esplosione potrebbe essere stata l’attivazione dell’ascensore. La perdita di gas è stata molto ingente e le conseguenze sono state devastanti. L’esplosione a Ravanusa ha provocato il crollo di tre case e il danneggiamento di altri tre edifici.

“Nei prossimi giorni faremo accertamenti più approfonditi, certo è che una esplosione così è un evento eccezionale” ha dichiarato il comandante. Tra le cause della rottura del tubo, alla base di tutto, potrebbe esserci il maltempo. I vigili del fuoco stanno ancora cercando i dispersi e il numero delle vittime purtroppo potrebbe crescere. Si spera di riuscire a recuperare altre persone vive da sotto le macerie. Per il momento due persone sono state tratte in salvo.