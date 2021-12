Esplosione a Ravanusa, si scava tra macerie in cerca dei dispersi

Roma, 12 dic. (askanews) – Tragedia a Ravanusa, in provincia di Agrigento, c’è stata una violentissima esplosione, un intero isolato non esiste più: è crollata un’intera palazzina di quattro piani e a seguire altri tre edifici nella stessa via per l’onda d’urto.

Il bilancio è provvisorio, tre i morti accertati, ci sono feriti e mancano all’ìappello sei persone. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per disastro colposo.

L’esplosione è stata causata probabilmente da una fuga di metano che ha saturato il sottosuolo, poi c’è stata la deflagrazione ma le cause dell’innesco sono ancora da accertare. Il capo della protezione civile regionale, Salvo Còcina, lo ha descritto come “uno scenario spettrale di fuoco e fiamme, come dopo un bombardamento”. I soccorritori scavano da ore a mani nude e con l’aiuto dei cani molecolari tra le macerie in cerca di sopravvissuti.