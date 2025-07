Esplosione a Roma, vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme

Roma, 4 lug. (askanews) – I vigili del fuoco a lavoro a Roma dopo l’esplosione in un distributore di carburante in via dei Gordiani. Nelle immagini le squadre impegnate a spegnere le fiamme nel deposito giudiziario nella parte retrostante la stazione di rifornimento.

Tra i feriti, al momento, risultano otto poliziotti e un vigile del fuoco.