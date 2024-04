Esplosione a Suviana, soccorritori ancora all'opera nella centrale di Bargi

Bologna, 10 apr. (askanews) - Sono continuate per tutta la notte (tra il 9 e il 10 aprile 2024) le difficili operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco nella centrale idroelettrica di Bargi, sul Lago artificiale di Suviana, in provincia di Bologna dove, nel pomeriggio di martedì 9 aprile si è ver...

Bologna, 10 apr. (askanews) – Sono continuate per tutta la notte (tra il 9 e il 10 aprile 2024) le difficili operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco nella centrale idroelettrica di Bargi, sul Lago artificiale di Suviana, in provincia di Bologna dove, nel pomeriggio di martedì 9 aprile si è verificata un’esplosione sotterranea.

Il bilancio provvisorio è di tre morti accertati di 35, 45 e 73 anni e cinque feriti in maniera molto seria. Quattro persone risultano ancora disperse ma – hanno sottolineato i Vigili del Fuoco – man mano che passano le ore, diminuiscono le possibilità e le speranze di trovarle ancora in vita.

Uno dei tanti problemi che stanno affrontando i soccorritori è il progressivo allagamento degli ambienti coinvolti dall’esplosione, al piano -9 a circa 50 metri sotto il livello del lago. Purtroppo, se non si riuscirà a fermare l’entrata dell’acqua, i Vigili del Fuoco saranno costretti ad abbandonare le ricerche da parte delle squadre di terra e proseguire solo con i sommozzatori che, in ogni caso, come si vede in queste immagini, sono comunque già all’opera.

Non sono ancora certe la cause dell’incidente; nella struttura, la più importante per la fornitura elettrica della zona, erano in corso dei lavori di manutenzione su una turbina. Potrebbero essere stati quelli all’origine dell’esplosione che, poi, ha causato anche il crollo del piano -8, sotto le cui macerie sarebbero rimasti imprigionati gli operai che erano al lavoro.

Immediata e bipartisan la reazione del mondo politico e istituzionale con messaggi di cordoglio e solidarietà alle vittime della tragedia, tra cui quello della premier Giorgia Meloni. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella si è messo subito in contatto con il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini per esprimere il suo dolore per gli operai deceduti e la vicinanza ai feriti, alle famiglie e ai colleghi di lavoro delle vittime, auspicando che sia fatta piena luce sulla dinamica dell’incidente.

(Immagini: Vigili del Fuoco)