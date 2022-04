Esplosione a Times Square: saltano in aria due tombini

Panico tra la gente a Times Square dove è stato udito un rumore simile a quello di un'esplosione: si trattava di due tombini.

Paura a New York dopo aver udito alcune esplosioni. In molti hanno subito pensato si trattasse di un attentato, ma fortunamente non è successo nulla di grave. Il rumore proveniva da alcuni tombini.

Esplosione a Times Square, cos’è successo

Panico a Times Square dopo aver udito un boato simile al rumore provocato da un’esplosione.

Tantissime persone sono prontamente corse in strada, temendo fosse in corso un attentato. La notizia è stata subito smentita e il fatto si è risolto nel migliore dei modi.

I media locali hanno fatto sapere che poco prima delle 19 ora locale si è verificata l’esplosione di un tombino dal quale è fuoriuscito del fumo. La stessa dinamica ha coinvolto poi altri due tombini nel tratto della West 43rd Street tra la 7th e l’8th Avenue.

Le strade nel cuore di New York sono state temporaneamente chiuse al traffico da parte delle autorità cittadine, affinché l’intera zona potesse essere messa in sicurezza.

Da una prima ricostruzione dei fatti, l’esplosione udita domenica 10 aprile nella Grande Mela sarebbe stata causata da un incendio scoppiato nella conduttura sotterranea per via del malfunzionamento di un cavo. Dalle informazioni diffuse finora, pare che non ci siano state interruzioni di corrente né segnalazioni di feriti o danni a edifici della zona.