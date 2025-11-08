Esplosione devastante in centro città causa morte e feriti

Un'esplosione devastante ha colpito un edificio nel centro città, causando panico e distruzione.

AGGIORNAMENTO ORE 14:00: Un’esplosione ha distrutto un palazzo nel centro città alle 10:30 di questa mattina. Al momento, sono confermati 3 morti e 15 feriti, alcuni dei quali in condizioni critiche.

Le forze dell’ordine sono sul posto e stanno indagando sulla causa dell’esplosione. Testimoni oculari riferiscono di aver udito un forte boato seguito da una nuvola di fumo.

I fatti

Chi: La polizia locale e i vigili del fuoco.

Cosa: Esplosione in un palazzo.

Quando: Oggi, 8 novembre 2025, alle 10:30.

Dove: Centro città, via Roma.

Perché: Ancora in fase di accertamento, ma non si esclude un guasto tecnico.

Sul posto confermiamo il lavoro incessante dei soccorritori. Il sindaco ha dichiarato: “Siamo vicini alle famiglie delle vittime e stiamo facendo tutto il possibile per garantire la sicurezza di tutti”.

Timeline dell’evento

10:30 – Esplosione avvertita in tutto il centro città.

10:45 – Primo intervento dei vigili del fuoco.

11:00 – Evacuazione degli edifici vicini.

12:00 – Conferenza stampa della polizia locale.

AGGIORNAMENTI seguiranno non appena disponibili.