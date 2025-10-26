Esplosione devastante in centro città: tre morti e molti feriti

Un'esplosione in via Roma ha ucciso tre persone e ferito molte altre. Le autorità stanno indagando sul motivo dell'incidente.

AGGIORNAMENTO ORE 18:00 – Un’esplosione ha colpito il centro città oggi pomeriggio, causando tre morti e numerosi feriti. L’incidente è avvenuto intorno alle 15:30 in via Roma.

Le forze dell’ordine sono sul posto per indagare sulle cause dell’esplosione. Il sindaco ha dichiarato: “Siamo tutti sotto shock per questa tragedia.

La nostra priorità è assistere le famiglie delle vittime e garantire la sicurezza della città”.

Attualmente, non ci sono informazioni sulle cause dell’incidente. Testimoni oculari riferiscono di aver sentito un forte boato seguito da un fumo denso che si alzava dal luogo dell’esplosione.

Sul posto confermiamo che sono stati mobilitati i servizi di emergenza e la Protezione Civile per assistere le vittime e gestire la situazione.

Le autorità hanno chiuso l’area circostante per consentire le operazioni di soccorso e le indagini. I residenti sono invitati a rimanere lontani dalla zona interessata.

Un aggiornamento sarà fornito non appena disponibili ulteriori informazioni.