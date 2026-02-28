Esplosione in centro a Milano: aggiornamenti su danni e feriti

Esplosione a Milano: edificio danneggiato, diversi feriti

Chi: forze dell’ordine, vigili del fuoco e protezione civile intervenuti sul posto. Che cosa: esplosione in un edificio residenziale. Quando: 28 febbraio 2026, mattina. Dove: centro di Milano, via principale nei pressi di una fermata della metropolitana. Perché: cause in corso di accertamento da parte delle autorità competenti.

Flash: situazione attuale

AGGIORNAMENTO ORE 09:45 — Sul posto i nostri inviati confermano la presenza massiccia di pattuglie e mezzi dei vigili del fuoco. La Questura di Milano ha temporaneamente chiuso l’area e ha delimitato il perimetro. Secondo le prime verifiche ci sono diversi feriti, alcuni trasportati in pronto soccorso. Le squadre di soccorso proseguono le operazioni di messa in sicurezza.

Dettagli verificati

AGGIORNAMENTO ORE 08:12. Le squadre di soccorso proseguono le operazioni di messa in sicurezza. Sul posto i nostri inviati confermano la presenza di detriti sulla carreggiata e limitazioni al traffico.

La deflagrazione ha interessato il piano terra e il primo piano di un palazzo a uso misto, con attività commerciali al piano strada. I vigili del fuoco segnalano danni strutturali visibili alla facciata e una nube di polvere che ha invaso la via. Protezione Civile e forze dell’ordine hanno delimitato l’area.

La Questura ha dichiarato: “Stiamo procedendo con le prime verifiche e le evacuazioni. Priorità alle persone ferite e alla messa in sicurezza dell’area”. La Protezione Civile è mobilitata per assistere i residenti sgomberati.

Interventi e numeri

I soccorsi sono stati attivati alle 08:12. Sul posto sono presenti almeno tre squadre dei vigili del fuoco, la polizia locale e ambulanze del 118. Fonti ospedaliere confermano l’arrivo di persone con ferite da taglio e contusioni; non è esclusa la necessità di trattamenti per inalazione di fumo.

Timeline degli eventi

08:12 – Allerta ai servizi di emergenza e invio delle prime pattuglie. 08:25 – Prime squadre dei vigili del fuoco sul posto. 08:40 – Avvio delle evacuazioni e primo bilancio dei feriti trasportati in ospedale.

La situazione si evolve rapidamente: le autorità continuano le verifiche per accertare la causa dell’esplosione. È in corso la valutazione strutturale dell’edificio da parte dei tecnici comunali.

08:12 — Segnalazione di un forte boato e numerose chiamate al 112.

08:20 — Primo intervento di polizia e vigili del fuoco. Evacuazione immediata degli stabili adiacenti.

08:35 — Arrivo delle ambulanze. Primo bilancio dei feriti. Per motivi di sicurezza sono state chiuse due fermate della metropolitana nelle vicinanze.

09:45 — Area interdetta; sopralluogo tecnico in corso per accertare cause e stabilità dell’edificio.

Contesto e sviluppi

La valutazione prosegue senza al momento dichiarazioni definitive sulle cause. Tra le principali ipotesi figurano una fuga di gas o un incidente collegato a lavori edili nelle immediate vicinanze. Sono in corso rilievi tecnici per confermare le piste investigative.

La redazione segnala che, a Milano, le forze dell’ordine hanno disposto l’evacuazione e invitano a evitare la zona per consentire gli interventi di emergenza. Sul posto i nostri inviati confermano la presenza di volontari della Protezione Civile che assistono i cittadini evacuati con medicinali e ripari temporanei. Sono in corso rilievi tecnici per confermare le piste investigative.

Prossimi aggiornamenti

AGGIORNAMENTO ORE 11:30 — Verranno pubblicati appena disponibili i dati ufficiali su vittime e cause. Seguirà il comunicato della Questura di Milano e del comando provinciale dei vigili del fuoco.

Fonte principale: Questura di Milano, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, testimonianze oculari raccolte sul posto. La situazione si evolve rapidamente: sono attesi ulteriori dettagli ufficiali nelle prossime ore.