Esplosione in centro città: aggiornamenti su feriti e indagini

Un'esplosione nel centro città ha causato panico e diversi feriti. Ecco gli aggiornamenti.

AGGIORNAMENTO ORE 14:30: Un’esplosione si è verificata intorno alle 13:00 nel centro città, precisamente in via Roma. Al momento, sei persone sono state trasportate in ospedale per ferite da schiacciamento e ustioni.

Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente per evacuare l’area e garantire la sicurezza dei cittadini. Un portavoce della polizia ha dichiarato: “Stiamo indagando per capire le cause dell’esplosione e se vi siano ulteriori minacce per la popolazione.”

La scena è stata descritta da testimoni oculari come “un caos totale”, con fumi e detriti che hanno invaso la strada.

Sul posto, confermiamo la presenza di ambulanze e vigili del fuoco, che stanno lavorando per ripristinare la normalità.

Le autorità locali hanno chiuso le strade adiacenti e invitano i cittadini a evitare l’area fino a nuovo avviso. Le indagini proseguono per determinare l’origine dell’esplosione. AGGIORNAMENTO ORE 15:00: La situazione è sotto controllo, ma si raccomanda prudenza.