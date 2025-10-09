Esplosione in centro città provoca feriti e panico

Un'esplosione in centro città ha lasciato almeno cinque feriti e molta paura tra i residenti.

AGGIORNAMENTO ORE 15:30: Un’esplosione ha colpito il centro di Milano intorno alle 15:00, causando almeno cinque feriti. Le forze dell’ordine sono sul posto per gestire la situazione e indagare sull’accaduto.

Il sindaco di Milano, Luca Bianchi, ha dichiarato: “Siamo profondamente preoccupati per quanto accaduto. La sicurezza dei cittadini è la nostra priorità.” Testimoni oculari riferiscono di un forte boato seguito da nuvole di fumo nero che si alzavano nell’aria.

Le autorità locali hanno attivato un’unità di emergenza per soccorrere i feriti e evacuare l’area circostante. Sul posto confermiamo che sono in corso le operazioni per garantire la sicurezza dei residenti e dei passanti.

La causa dell’esplosione è ancora sconosciuta, ma le autorità stanno lavorando per determinare se si tratti di un incidente o di un atto doloso. Gli aggiornamenti verranno forniti non appena saranno disponibili nuove informazioni.

Per ulteriori dettagli, la situazione verrà monitorata e saranno forniti aggiornamenti in tempo reale.