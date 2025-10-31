Esplosione in centro città provoca feriti e panico tra la folla

Un'esplosione in centro città ha lasciato due persone gravemente ferite e una scena di caos.

AGGIORNAMENTO ORE 12:30: Un’esplosione è avvenuta questa mattina alle 10:15 in via Roma, causando feriti e panico tra i passanti. Due persone sono state trasportate d’urgenza all’ospedale con ferite gravi.

Le forze dell’ordine confermano che la causa dell’esplosione è ancora in fase di accertamento. La Polizia ha isolato l’area e sta conducendo indagini approfondite.

Testimoni oculari riportano di aver udito un forte boato seguito da una nuvola di fumo. Un testimone ha dichiarato: “Ho visto persone correre e urlare. È stato terribile”.

Il sindaco della città ha dichiarato: “Stiamo facendo tutto il possibile per garantire la sicurezza dei nostri cittadini e per far luce su quanto è accaduto”.

Il traffico è stato deviato e le autorità locali stanno assistendo le persone evacuate dall’area. AGGIORNAMENTO ORE 12:45: Sul posto confermiamo che le squadre di emergenza sono attive e stanno lavorando per ripristinare la situazione.