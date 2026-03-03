Esplosione in mercato di Milano: cosa sappiamo finora

Esplosione in un mercato a Milano: bilancio provvisorio e intervento delle autorità

Chi: forze dell’ordine, vigili del fuoco, 118 e protezione civile.

Cosa: esplosione in un’area mercatale con danni a strutture e feriti.

Quando: oggi mattina; orario stimato dalle 08:15.

Dove: mercato rionale nel centro di Milano, zona commerciale a traffico pedonale.

Perché: cause ancora in fase di accertamento dalle autorità competenti.

Lead: i fatti principali

AGGIORNAMENTO ORE 08:50 – Sul posto confermiamo la presenza massiccia di ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco dopo un’esplosione avvenuta alle 08:15 in un mercato rionale di Milano.

Le autorità segnalano diversi feriti e danni a banchi e strutture. La priorità è la messa in sicurezza dell’area e l’assistenza alle persone coinvolte.

I soccorsi hanno istituito un cordone di sicurezza e avviato le verifiche per valutare eventuali rischi strutturali. Sul posto operano squadre specializzate dei vigili del fuoco e personale sanitario.

Le indagini preliminari sono condotte dalla polizia locale insieme alla procura competente. Al momento non sono disponibili indicazioni sulle cause dell’esplosione.

La situazione si evolve rapidamente: nelle prossime ore le autorità comunicheranno aggiornamenti sul numero dei feriti e sulle misure di sicurezza adottate.

Dettagli dell’intervento

Sul posto i nostri inviati confermano che i soccorsi hanno creato un cordone di sicurezza e istituito punti di primo soccorso. Operano equipaggi del 118 e squadre speciali dei vigili del fuoco.

Un funzionario della Prefettura ha dichiarato: Stiamo verificando la natura dell’esplosione e coordinando le operazioni di emergenza. Sul perimetro sono in atto controlli della polizia locale e personale della protezione civile monitora la stabilità delle strutture danneggiate.

Testimoni oculari riferiscono di un forte boato e di vetri infranti nella via adiacente. La situazione si evolve rapidamente: le autorità mantengono il divieto di accesso nell’area per motivi di sicurezza.

Bilancio provvisorio e misure adottate

Fonti ospedaliere confermano l’arrivo di feriti con ustioni e traumi da esplosione. Il bilancio resta provvisorio; le autorità non hanno fornito un numero definitivo. L’area è stata evacuata e le strade limitrofe sono temporaneamente interdette al traffico.

Le squadre tecniche stanno eseguendo verifiche sui danni strutturali e controlli per rischio di nuove esplosioni. Nelle prossime ore le autorità comunicheranno aggiornamenti sul numero dei feriti e sulle misure di sicurezza adottate.

Cronologia degli eventi

08:15 – Segnalata esplosione al mercato rionale.

– Segnalata esplosione al mercato rionale. 08:20 – Allertati i soccorsi; primi mezzi giunti sul posto.

– Allertati i soccorsi; primi mezzi giunti sul posto. 08:35 – I vigili del fuoco hanno avviato la messa in sicurezza e verificato la presenza di incendi secondari.

– I vigili del fuoco hanno avviato la e verificato la presenza di incendi secondari. 08:50 – AGGIORNAMENTO ORE 08:50: cordone di sicurezza istituito e punti di primo soccorso attivi; indagini in corso.

Prossimi passi e verifiche

Le autorità hanno annunciato l’avvio di accertamenti tecnici per stabilire l’origine dell’esplosione. Non si escludono ipotesi, ma le dichiarazioni ufficiali esortano a fare riferimento esclusivamente agli aggiornamenti della Prefettura e delle forze dell’ordine.

Sul posto i nostri inviati confermano che le squadre tecniche proseguiranno le verifiche strutturali e le rilevazioni di eventuali residui pericolosi. La priorità rimane la tutela della popolazione e il ripristino della sicurezza nell’area.

Le autorità comunicheranno aggiornamenti sul numero dei feriti e sulle misure di sicurezza adottate nelle prossime ore.

Sul posto confermiamo

I nostri inviati sul posto registrano volti tesi tra commercianti e residenti. Alcuni testimoni sono stati raccolti nella sala comunale per la presa in carico psicologica. Le operazioni di bonifica proseguono sotto la supervisione dei vigili del fuoco.

Contatti ufficiali

Per informazioni e segnalazioni restano attivi il numero di emergenza locale e i canali ufficiali indicati dalle autorità. AGGIORNAMENTO ORE 09:20 fornirà ulteriori dettagli non appena disponibili.

John Carter — inviato a Milano