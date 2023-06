Esplosione in un edificio di Parigi, si cerca ancora un disperso

Roma, 21 giu. (askanews) – Si cerca ancora un disperso tra le macerie di un edificio nel V arrondissement di Parigi, il giorno dopo che una potente esplosione ha provocato 33 feriti lievi e almeno quattro gravi, secondo l’ultimo rapporto del ministro dell’Interno, Gérald Darmanin.

L’esplosione nell’edificio di rue Saint-Jacques è stata seguita da un incendio. Ancora ignote le cause. “Voglio ringraziare il gran numero di agenti di polizia, più di 200, la Prefettura – ha detto Darmanin – per aver messo in sicurezza e evacuato decine di persone, probabilmente centinaia, che hanno lasciato i loro appartamenti o hanno avuto le finestre saltate e le auto bruciate a causa di questa esplosione”.

Secondo gli inquirenti è troppo presto per capirne l’origine anche se sembra prendere piede la fuga di gas: secondo quanto riferito da alcuni testimoni, un forte odore sarebbe stato avvertito al momento dell’incendio.