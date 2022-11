Esplosione in una casa nel bresciano: una donna ferita

Una violenta esplosione si è consumata in una villetta a Bagnolo Mella, nel bresciano, quando erano da poco trascorse le ore 14.00 di lunedì 28 novembre 2022.

Nel pomeriggio di lunedì 28 novembre 2022 e più precisamente intorno alle ore 14.00 si è consumata una violenta esplosione in un’abitazione situata a Bagnolo Mella, nel bresciano e più precisamente nel quartiere di Villaggio Tassara.

L’esplosione ha causato il crollo di un’ampia porzione della villetta e il ferimento dell’unica persona che la abitava e che era presente all’interno al momento dell’esplosione.

Al momento non è ancora stata stabilita l’esatta causa che ha innescato l’esplosione all’interno dell’abitazione di Bagnolo Mella, per questo motivo gli investigatori stanno cercando di far luce su quanto accaduto.

L’ipotesi principale, che è stata presa in considerazione dai Vigili del Fuoco, è quella di una fuga di gas. I Vigili del Fuoco si sono messi sin da subito a lavoro per mettere in sicurezza l’abitazione, anche se gran parte di essa è stata dichiarata inagibile.

Nel crollo dell’abitazione di Bagnolo Mella è rimasta ferita un’anziana donna, che viveva all’interno della villetta da sola.

A quanto pare la donna non ha riportato gravi ferite ed è stata prontamente soccorsa sul posto, per poi essere trasferita all’Ospedale di Manerbio.