Esplosione in una fabbrica farmaceutica in India, 17 vittime

Milano, 22 ago. (askanews) - Un'esplosione in una fabbrica farmaceutica in India ha ucciso almeno 17 persone, almeno 34 i feriti, per la maggior parte ustionati dalle sostanze chimiche. L'incendio è scoppiato mercoledì pomeriggio nel distretto di Anakapalli, in Andhra Pradesh. Gli investigatori r...