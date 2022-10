Si delinea il tremendo bilancio di vittime e feriti nell'esplosione in una palazzina a Lucca, ecco chi sono le due vittime Luca e Lyudmyla

Esplosione in una palazzina a Lucca, chi sono le due vittime Luca e Lyudmyla, al secolo Luca Franceschi e Lyudmyla Perets. Il terribile incidente dovuto ad una fuga di gas nell’abitazione di Torre Bassa lungo la provinciale per Camaiore ha fatto due morti.

Luca e Lyudmyla erano marito a moglie e lei era di origine ucraina.

Esplosione in una palazzina a Lucca, le vittime

Il suo corpo è stato trovato con immediatezza fra i ruderi dell’immobile, mentre il marito, che Fanpage descrive come un ex sindacalista, in un primo momento era stato dato per disperso. Molte ore dopo però anche i suoi resti erano emersi da quello sfascio. La sola notizia confortante è che la 17enne figlia della donna si è salvata perché era a scuola.

Fra i feriti della tragedia una giovane di soli 26 anni incinta.

Un bambino salvato e un 29enne illeso

Anche quell’orrore ha avuto una coda di speranza ed i medici dell’ospedale di Pisa sono riusciti a far nascere il suo bambino col parto cesareo. La madre è in condizioni gravissime ed il suo compagno 29enne sarebbe illeso perché assente. I due autotrasportatori invece che stavano transitando al momento dell’esplosione hanno riportato solo ferite lievi.

Sulla tragedia la magistratura lucchese ha aprto un’indagine per disastro colposo. Fanpage spiega che il sindaco Mario Pardini ha reso noto che “all’inaugurazione di Lucca Comics sarà osservato un minuto di silenzio per le vittime”.