Esplosione in una villetta a Lavinio, una donna estratta viva dalle macerie: è grave

Esplosione in una villetta a Lavinio, una donna estratta viva dalle macerie: i carabinieri indagano sulle possibili cause del disastro

Esplosione in una villetta a Lavinio, vicino Anzio, una donna viene estratta viva dalle macerie: è una 55enne e secondo media locali è grave. Il terribile boato sul litorale di Roma sarebbe stato innescato forse da una bombola del gas difettosa, vigili del fuoco e soccorritori sul posto.

Esplosione in una villetta, 55enne estratta viva

L’immediato intervento dei soccorritori ha permesso di liberare quasi subito dalle macerie la donna, una signora di 55 anni rimasta per fortuna ancora in vita. L’esplosione c’è stata poco prima delle 10,30 di oggi, 19 ottobre, in via dei Larici, nel comune di Anzio. La pista della fuga di gas sembra quella più accreditata ma si attendono conferme. L’immobile distrutto è una villetta dalle cui rovine sventrate è stata estratta la donna, probabilmente la padrona di casa.

I soccorsi e le ricerche sotto i ruderi

Sul posto è accorso a razzo il personale del 118 con molte squadre mentre la vittima, in gravi condizioni, è stata trasferita in ospedale. La sala comando operativa dei vigili del fuoco di Roma ha inviato quattro squadre del 115. Secondo le prime testimonianze da verificare la vittima avrebbe riportato “ustioni su diverse parti del corpo”. La 55enne è stata affidata al personale sanitario mentre sul posto i vigili hanno continuato a cercare eventuali vittime ed i carabinieri della compagnia di Anzio hanno avviato i rilievi preliminari.