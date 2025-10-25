Esplosione in una zona residenziale di Roma: aggiornamenti in tempo reale

Un'esplosione ha colpito una zona residenziale di Roma, lasciando dietro di sé distruzione e feriti.

AGGIORNAMENTO ORE 14:30 – Un’esplosione ha colpito oggi una zona residenziale nel quartiere di Testaccio a Roma. Il fatto è avvenuto intorno alle 13:00, causando il panico tra i residenti.

Secondo le prime informazioni, circa 20 persone sono rimaste ferite e sono state trasportate negli ospedali vicini. Le forze dell’ordine sono sul posto e stanno indagando sulle cause dell’esplosione.

Il sindaco di Roma, Maria Rossi, ha dichiarato: “Siamo profondamente rattristati per quanto accaduto e siamo in contatto con le autorità per garantire la sicurezza dei cittadini”.

Le squadre della Protezione Civile stanno assistendo nei soccorsi e nell’evacuazione delle persone nelle abitazioni circostanti. Sul posto confermiamo una forte presenza di vigili del fuoco e ambulanze.

La zona è stata isolata per facilitare le operazioni di soccorso e per garantire la sicurezza pubblica. AGGIORNAMENTO ORE 15:00: Le autorità stanno esaminando il luogo per determinare se si tratti di un incidente o di un atto doloso.

Continueremo a seguire gli sviluppi di questa situazione critica e forniremo aggiornamenti in tempo reale.