Esplosione in una zona residenziale di Roma: aggiornamenti in tempo reale

AGGIORNAMENTO ORE 14:30 – Un’esplosione ha colpito oggi una zona residenziale nel quartiere di Testaccio a Roma. Il fatto è avvenuto intorno alle 13:00, causando il panico tra i residenti.
Secondo le prime informazioni, circa 20 persone sono rimaste ferite e sono state trasportate negli ospedali vicini. Le forze dell’ordine sono sul posto e stanno indagando sulle cause dell’esplosione.
Il sindaco di Roma, Maria Rossi, ha dichiarato: “Siamo profondamente rattristati per quanto accaduto e siamo in contatto con le autorità per garantire la sicurezza dei cittadini”.
Le squadre della Protezione Civile stanno assistendo nei soccorsi e nell’evacuazione delle persone nelle abitazioni circostanti. Sul posto confermiamo una forte presenza di vigili del fuoco e ambulanze.
La zona è stata isolata per facilitare le operazioni di soccorso e per garantire la sicurezza pubblica. AGGIORNAMENTO ORE 15:00: Le autorità stanno esaminando il luogo per determinare se si tratti di un incidente o di un atto doloso.
Continueremo a seguire gli sviluppi di questa situazione critica e forniremo aggiornamenti in tempo reale.