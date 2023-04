Forte esplosione nei cieli di Kiev: alla luce delle prime informazioni diffuse, pare che l’allarme aereo risuonato nella capitale ucraina sia scattato nel momento in cui è caduto un satellite spaziale della Nasa.

Esplosione nei cieli di Kiev, caduto un satellite spaziale della Nasa

A seguito della deflagrazione, il capo dell’amministrazione militare di Kiev, Serhiy Popko, ha riferito che le sirene hanno cominciato a suonare a causa della “caduta di un satellite spaziale della Nasa”.

“Intorno alle 22, nel cielo di Kiev è stato osservato un bagliore luminoso di un oggetto volante. Secondo le informazioni preliminari, questo fenomeno è stato il risultato della caduta sulla Terra di un satellite spaziale della Nasa. Per evitare che i detriti facessero vittime cadendo a terra, è stato annunciato l’allarme aereo. La difesa aerea non è entrata in funzione”, ha spiegato capo dell’amministratore della capitale ucraina. Le parole di Popko sono state riportate sul canale Telegram dell’amministrazione militare di Kiev.

Nuovi filmati dal momento dell’esplosione a Kiev – Gli ucraini si chiedono cosa fosse: se un UFO o un satellite della NASA

Il filmato mostra che un lampo luminoso dopo l'esplosione ha illuminato il cielo per alcuni secondi ed è scomparso.

Il dissidente Kara Murza condannato a 25 anni di carcere in Russia

Nelle stesse ore in cui in Ucraina si assisteva alla caduta del satellite Nasa (episodio che ha scatenato l’ironia dei cittadini di Kiev che hanno postato meme sui social), in Russia il dissidente Kara Murza è stato condannato a scontare 25 anni di carcere.

Murza era stato accusato di tradimento, diffusione di informazioni consapevolmente false sulle azioni delle forze armate russe e collaborazione con “un’organizzazione indesiderabile in Russia”.

Dopo la condanna, la difesa dell’oppositore ha comunicato di voler impugnare la sentenza in appello.