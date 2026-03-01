Esplosione palazzo Milano: aggiornamenti e indagini in corso

Esplosione in un palazzo a Milano: bilancio e aggiornamenti

Chi: le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e le squadre dell’emergenza sanitaria; civili coinvolti.

Cosa: esplosione in un edificio residenziale.

Quando: oggi, mattina presto (ore indicate negli aggiornamenti).

Dove: centro città, zona centrale di Milano.

Perché: cause non ancora definite; indagine in corso da parte della polizia e dei vigili del fuoco.

Lead: fatti principali

FLASH – Alle 08:15 un’esplosione ha danneggiato un palazzo residenziale nella zona centrale di Milano. Sul posto operano i vigili del fuoco, la polizia locale e le ambulanze. Diversi feriti sono stati trasferiti in ospedale. Decine di persone sono state evacuate dagli edifici adiacenti.

AGGIORNAMENTI

AGGIORNAMENTO ORE 08:40 — Sul posto confermano quattro persone ferite, due in condizioni serie ma stabili. «Stiamo valutando la stabilità dell’edificio», dichiara il comandante provinciale dei vigili del fuoco. Sul posto i nostri inviati confermano la presenza di squadre di soccorso e barriere di sicurezza.

AGGIORNAMENTO ORE 09:10 — La strada è stata chiusa al traffico. La Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti; ipotesi al vaglio sono la fuga di gas o un’esplosione accidentale. La zona rimane presidiata dalle forze dell’ordine.

Dettagli verificati

La sequenza confermata dagli investigatori è: boato, evacuazione immediata dei piani bassi, intervento dei mezzi di soccorso. Testimoni oculari riferiscono fumo e calcinacci in strada. Un portavoce del 118 ha confermato il trasferimento dei feriti agli ospedali più vicini.

La polizia scientifica ha eseguito rilievi nell’area. «Abbiamo isolato il perimetro e stiamo raccogliendo elementi utili alle indagini», afferma il dirigente della squadra mobile. Materiale e tracce raccolte saranno analizzati per stabilire la causa dell’evento.

Timeline degli eventi

Alle prime segnalazioni sono arrivate le pattuglie e i mezzi sanitari. I piani bassi dell’edificio sono stati evacuati entro pochi minuti. La viabilità è stata interrotta e le utenze controllate per precauzione. La Procura e i tecnici effettueranno verifiche strutturali e peritali; gli accertamenti proseguono.

08:15 — Segnalata un’esplosione e avviate le chiamate di emergenza.

08:20 — Arrivo dei primi mezzi di soccorso sul posto.

08:35 — Evacuazioni completate; alcuni feriti soccorsi sul luogo.

08:40 — Area delimitata e attuate misure di sicurezza.

09:10 — Aperto un fascicolo di indagine; formulate le prime ipotesi dalle autorità.

AGGIORNAMENTO ORE 09:10 — Sul posto i nostri inviati confermano che le operazioni di soccorso e i rilievi procedono in coordinamento con la Procura.

Impatto sulla comunità

Decine di residenti sono stati evacuati e accolti in una struttura comunale predisposta dalle autorità. Traffico e trasporti nella zona restano sospesi con ripercussioni sulla viabilità mattutina. Le istituzioni locali hanno attivato servizi di supporto per chi ha lasciato le abitazioni.

Citazioni ufficiali

«Stiamo lavorando per chiarire le cause e garantire la sicurezza dei cittadini», dichiara il comandante provinciale dei vigili del fuoco. Un portavoce della polizia precisa che la popolazione deve mantenere distanza dall’area per consentire le verifiche tecniche in sicurezza.

Contesto e precedenti

La Procura ha disposto perizie tecniche e verifiche strutturali sull’edificio interessato. Gli accertamenti proseguono sotto la direzione della Procura, con rilievi specialistici volti a determinare dinamica e cause dell’evento. Sullo sviluppo delle indagini saranno forniti aggiornamenti ufficiali.

Milano ha registrato, negli ultimi anni, casi isolati di incidenti domestici causati da fughe di gas. Le autorità locali richiamano l’importanza dei controlli sugli impianti condominiali e delle tempestive segnalazioni di odori sospetti. Sul posto i nostri inviati confermano che le operazioni di sicurezza restano attive.

Cosa succederà ora

Le indagini proseguiranno con rilievi tecnici e accertamenti sui contatori e sugli impianti. Gli organismi competenti analizzeranno i dati raccolti dai tecnici e dalle forze dell’ordine. Le autorità comunicheranno gli sviluppi ufficiali non appena disponibili.

Come seguire gli sviluppi

Sul posto i nostri inviati confermano la presenza continuativa dei mezzi di soccorso e delle autorità competenti. Le procedure di messa in sicurezza e le verifiche tecniche continueranno fino al completamento degli accertamenti.

