Una violenta esplosione ha colpito la raffineria di Balongan nella regione di Indramayu in Indonesia. È la più grande del Paese.

Un incendio senza precedenti è stato provocato in Indonesia a causa di un’esplosione violenta in una raffineria di petrolio in Indonesia. Il gravissimo incidente è avvenuto nella raffineria di Balongan situata nella regione di Indramayu in Indonesia. Non sarebbero ancora note le cause.

Stando a quanto riportano i media locali, la popolazione residente nei distretti vicini sarebbe stata evacuata e come mostrato sui social alcune persone sarebbero rimaste gravemente ferite e sono state portate d’urgenza nei vicini ospedali. Ma si teme che possano esserci anche numerose vittime.