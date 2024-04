Esplosione Suviana, Bonaccini: su sicurezza no a colori politici

Bargi di Camugnano (Bo), 10 apr. (askanews) - "Non mi piace sprecare parole per alimentare polemiche, di certo registro che anche sulle partecipate dello Stato" basti pensare "alle Ferrovie" per l'incidente di qualche settimana fa e "adesso questa vicenda, forse qualche attenzione in più andrà mes...

Bargi di Camugnano (Bo), 10 apr. (askanews) – “Non mi piace sprecare parole per alimentare polemiche, di certo registro che anche sulle partecipate dello Stato” basti pensare “alle Ferrovie” per l’incidente di qualche settimana fa e “adesso questa vicenda, forse qualche attenzione in più andrà messa”. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna e presidente del Pd, Stefano Bonaccini, che invita a non fare della sicurezza sul lavoro una battaglia politica: “dobbiamo lavorare insieme mettendo da parte le differenze politiche”.

“Vorrei che tutti quanti ci battessimo per una maggiore sicurezza sul lavoro non solo nei momenti della tragedia ma tutto l’anno – ha aggiunto Bonaccini arrivato a Bargi di Camugnano sull’Appennino Bolognese, alla centrale idroelettrica di Suviana dopo il grave incidente avvenuto ieri pomeriggio che è costato la vita a tre operai -. Domattina sarò al corteo promosso a Bologna da Cgil e Uil, e prima di venire qui sono stato adesso al presidio davanti alla sede bolognese della Cisl”.

“Sono quelle situazioni – ha concluso – in cui bisognerebbe davvero mettere da parte le differenze politiche e lavorare come un uomo solo a tutela delle persone. Questa è una battaglia che va fatta. Sarebbe utile che questo teatrino della politica spesso insopportabile tanto che la gente non va più a votare si acquietasse, senza sconti per nessuno qualora si dovessero accertare responsabilità ben precise. Ma questo tema della sicurezza sul lavoro deve diventare priorità nazionale”.