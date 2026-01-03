Esplosioni a Caracas, le prime immagini. Maduro: "Attacco Usa"

Caracas, 3 gen. (askanews) – Forti esplosioni sono state sentite a Caracas, in Venezuela, nella notte. Queste sono le prime immagini in arrivo dal Paese, alcune amatoriali, in cui si sentono boati e rumore di aerei e si vede una grossa nube di fumo in lontananza.

Le esplosioni sono state segnalate a partire dalle ore 2:00 locali (le 7 in Italia).

Un blackout elettrico ha interessato la zona meridionale di Caracas, vicino a una grande base militare, secondo quanto riportato da residenti.

Il presidente Maduro ha dichiarato lo stato di emergenza e ha accusato gli Usa di questa “gravissima aggressione militare”, una circostanza confermata per ora non ufficialmente ma da fonti ad alcuni media Usa.