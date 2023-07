Milano, 25 lug. (askanews) – Esplosioni, fughe e soccorsi. Le squadre civili di risposta alle emergenze di Taiwan svolgono esercitazioni per prepararsi a un possibile attacco da parte delle forze cinesi, come parte dell’esercitazione militare Han Kuang della durata di una settimana sull’isola. L’autogoverno di Taiwan tiene frequenti esercitazioni di difesa di fronte alle crescenti pressioni militari e politiche della Cina, che considera l’isola come suo territorio.