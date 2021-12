Espresso e sostenibilità, nuove soluzioni per tutelare ambiente

Milano, 21 dic. (askanews) – L’80% degli italiani preferisce il caffè monoporzionato rispetto alla moka. E’ il dato emerso da un’indagine condotta su un campione di 1000 adulti tra i 25 e i 64anni a novembre 2021 da MediaCom Italia sull’analisi dei consumi e dei consumatori, che vede via via abbandonare la “classica” macchina per il caffè a favore del monoporzionato.

Una soluzione che unisce praticità e velocità all’attenzione all’ambiente, grazie all’impegno di aziende alla ricerca di soluzioni sempre più green.

E’ il caso di Caffè Borbone, azienda pioniera della cialda compostabile, che ora lancia la sua prima capsula compostabile, la storica Don Carlo “Miscela Oro” e “Miscela Rossa” – compatibile con macchine a marchio “Lavazza A Modo Mio”.

La nuova capsula è un prodotto innovativo, ma vuole essere anche un gesto di responsabilità verso l’ambiente da parte dell’azienda. Infatti, le capsule potranno essere gettate direttamente nel contenitore dei rifiuti organici, senza dover eliminare il caffè contenuto al loro interno, e ricavare compost per fertilizzare i terreni.