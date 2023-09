Esselunga: Bersani, 'sofferenza bambini non va mai usata per scopi commerciali'

Esselunga: Bersani, 'sofferenza bambini non va mai usata per scopi comme...

Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Mi sembra davvero sbagliato, in questo e in altri casi, mettere in mezzo la sofferenza dei bambini su temi delicati per scopi commerciali. #pesca #Esselunga". Così Pier Luigi Bersani su twitter. ...