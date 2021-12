“Essere Josè Mourinho”, libro per sapere tutto sul ct della Roma

Roma, 15 dic. (askanews) – È uscito “Essere José Mourinho”, il libro di Massimiliano Vitelli che racconta la storia dell’allenatore della Roma. La presentazione è avvenuta presso il ristorante Checco dello Scapicollo, storico ritrovo di tanti calciatori giallorossi e di molti vip.

Lo sbarco di José Mourinho nella capitale è stato l’evento dell’estate romana. Il giornalista Vitelli, che ha incontrato per la prima volta Mourinho a Londra ai tempi della sua esperienza sulla panchina del Chelsea, ha deciso di raccontarlo in un libro che vede la prefazione di Massimo Moratti, grande amico del tecnico portoghese e presidente dell’Inter del Triplete.

L’autore Massimiliano Vitelli, giornalista sportivo: “Ho scritto questo libro perché è il momento di conoscere questo allenatore arrivato pochi mesi fa e che sta facendo bene. Ho diviso il libro in tre sezioni. Il libro è diviso in tre sezioni. Nella prima troviamo Mourinho uomo, le sue passioni, le sue idee extra-calcistiche, gli hobby, le abitudini, le amicizie e le rivalità. Nella seconda, invece, si analizza il tecnico, la terza sezione è dedicata all indiscussa posizione di leader che tutti riconoscono all’allenatore più famoso di tutti i tempi”.