EssilorLuxottica a MIDO: nuove soluzioni per miopia e presbiopia

Rho, 11 feb. (askanews) – La fiera MIDO dedicata al mondo dell’occhialeria è anche un’occasione per parlare di ricerca e tecnologia per affrontare i difetti visivi. Nello stand di EssilorLuxottica, uno dei principali espositori dell’evento di Fiera Milano, si è affrontato il tema, molto attuale, della miopia nei bambini.

“Quello che noi oggi sappiamo con certezza – ha detto ad askanews Paolo Nucci, professore di ordinare di Oftalmologia all’Università di Milano – è che i bambini stanno diventando meno ipermetropi, quindi questo significa che sono meno protetti dalla crescita del bubo e quindi dall’evoluzione verso la miopia. E’ sulla base di questo che noi dobbiamo oggi intercettare anche i cosiddetti pre-miopi, cioè quei bambini che cominciano con la miopia. E da questo livello la possibilità di intervenire con queste innovazioni tecnologiche che sono le lenti con tecnologia HALT che si occupano proprio di defocalizzare il messaggio visivo può davvero fare la differenza”.

La proposta di EssilorLuxottica in questo caso sono le lenti Stellest, concepite per rallentare la progressione della miopia nei più giovani. Ma tra i temi di salute visiva ci sono anche quelli di chi, dopo i 40 anni, comincia a soffrire di presbiopia. Per loro il gruppo propone le lenti progressive Varilux che, grazie alla tecnologia, vogliono offrire una visione nitida a qualsiasi distanza.

“L’intelligenza artificiale – ci ha spiegato Alessandra Barzaghi, direttore marketing lenti di EssilorLuxottica Italia – è arrivata anche nella progettazione delle lenti progressive e ci dà un grande vantaggio perché permette di predire i comportamenti visivi soggettivi di ogni singolo portatore di lenti, quindi si arriva alla costruzione di una lente progressiva che è quasi come un modello sartoriale proprio calato sul singolo portatore”.

Sempre in tema di presbiopia, a MIDO EssilorLuxottica porta anche il brand Nikon Lenswear, la gamma di lenti da vista create grazie alla conoscenza ottica Nikon. “La nuova gamma di lenti progressive Z-Suite di Nikon – ha aggiunto la direttrice marketing – prende una delle tecnologie principali nel campo delle macchine fotografiche, che è quella che permette in una macchina fotografica di ottimizzare la percezione del contrasto e la trasferisce all’interno di una lente da vista dedicata ai presbiti, quindi ai famosi che hanno più di 40 anni e iniziano a non vedere bene da vicino”.

Quello che si percepisce chiaramente muovendosi tra gli stand è che la tecnologia sta giocando, anche in questo settore, un ruolo sempre più importante e decisivo. “Il senso è proprio questo – ha concluso Alessandra Barzaghi – portare la tecnologia al servizio del consumatore finale, della persona, e quindi seguire o anche anticipare quelli che sono le sue necessità o i suoi bisogni nella vita quotidiana”.

Perché gli occhiali sono molto legati al fashion, ma anche alla salute e al benessere.