EssilorLuxottica: rinnova accordo licenza con Tory Burch

Milano, 21 giu. (Adnkronos) – EssilorLuxottica e Tory Burch annunciano il rinnovo dell'accordo di licenza in esclusiva per la progettazione, la produzione e la distribuzione in tutto il mondo di occhiali da vista e da sole a marchio Tory Burch. Il rinnovo decennale arriverà a scadenza il 31 dicembre 2030, secondo i termini e le condizioni previsti dall’accordo.

"Siamo felici di proseguire la nostra collaborazione con Tory Burch, un marchio lifestyle di lusso che completa perfettamente il nostro portafoglio. Continueremo a innovare insieme nello stile e nel design per esprimere l'essenza del marchio nel mondo dell’eyewear", ha commentato Francesco Milleri, amministratore delegato di EssilorLuxottica.

"Luxottica è un grande partner con cui condividiamo l’impegno a innovare in questa importante categoria. Siamo entusiasti di proseguire la nostra collaborazione e di poter dare nuovo impulso alle nostre collezioni", ha affermato Pierre-Yves Roussel, amministratore delegato di Tory Burch.