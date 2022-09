EssilorLuxottica: rinnova per altri 15 anni partnership con Armani

Milano, 14 set. (AdnKronos) – EssilorLuxottica e il Gruppo Armani rinnovano l’accordo di licenza per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione a livello globale di occhiali a marchio Giorgio Armani, Giorgio Armani Privé, Emporio Armani, EA7 Emporio Armani e A|X Armani Exchange.

L'accordo in essere, entrato in vigore il primo gennaio 2013 e con scadenza 31 dicembre 2022, è stato rinnovato per 15 anni con decorrenza dal primo gennaio 2023. Il primo incontro nella storia di EssilorLuxottica e del Gruppo Armani risale al 1988, quando il fondatore e compianto Presidente di Luxottica, Leonardo Del Vecchio, e il fondatore e Presidente del Gruppo Armani, Giorgio Armani, avviano la loro collaborazione per portare gli occhiali a marchio Armani, realizzati con materiali di altissima qualità, eccellenza produttiva e artigianalità, sul mercato globale.

E l’inizio di una rivoluzione: gli occhiali non sono più solo dispositivo medico correttivo, ma accessorio di moda e strumento di espressione di stile e personalità. Nasce così una nuova categoria di prodotto. "Nel corso della mia carriera – afferma Giorgio Armani – ho sempre cercato di costruire collaborazioni e accordi di lungo termine con partner fidati. Il rapporto con EssilorLuxottica è stato un punto cardine del mio percorso, nato dalla stima personale e professionale, che ha condotto a scelte di grande audacia imprenditoriale.

Questo rinnovo, così importante, è la conferma di una reciproca fedeltà che mi rende orgoglioso e che porterà a ulteriori, importanti innovazioni". "Siamo estremamente orgogliosi del percorso condiviso con il Gruppo Armani e della profonda intesa che ci unisce – commenta Francesco Milleri, presidente e amministratore delegato di EssilorLuxottica – Leonardo Del Vecchio ha trovato in Giorgio Armani un imprenditore con la stessa passione per la qualità e l'innovazione e siamo felici di continuare il viaggio che i due fondatori hanno iniziato insieme.

In linea con la visione di Leonardo Del Vecchio, inauguriamo con Armani un nuovo modello di partnership a lungo termine che ci accompagnerà per molti anni a venire, per realizzare progressi solidi e duraturi nel tempo".