Essilux: lancia campagna firmata Steve McCurry per garantire diritto vista bambini

Milano, 11 ott.(Adnkronos) – In occasione della 'Giornata mondiale della Vista', il 13 ottobre, EssilorLuxottica e la OneSight EssilorLuxottica Foundation confermano il proprio impegno attraverso 'The Right to See', una campagna di sensibilizzazione articolata su più canali, oltre a una serie di iniziative, per creare un accesso sostenibile alle cure oculistiche per milioni di persone nelle comunità svantaggiate.

Lo si legge in una nota.

Ancora oggi, spiega la nota, sono 2,7 miliardi le persone al mondo -e, si stima, 1 bambino su 3- con difetti visivi non corretti. La OneSight EssilorLuxottica Foundation si propone di accelerare la mission di EssilorLuxottica, ovvero di aiutare le persone a vedere meglio e vivere meglio e supportare l’impegno per eliminare i problemi di vista non corretti in una generazione. Per la 'Giornata mondiale della Vista', la OneSight EssilorLuxottica Foundation è orgogliosa di collaborare con il fotografo americano di fama mondiale Steve McCurry che ha realizzato i suggestivi ritratti di due bambini, da oggi trasmessi nelle vetrine digitali della Fondazione e di EssilorLuxottica.

La campagna è supportata da tutti i brand, i team e da tutti i dipendenti del Gruppo nel mondo.

"La vista è un diritto umano fondamentale -affermano Francesco Milleri, presidente e ad e Paul du Saillant, vice ad di EssilorLuxottica- e oggi sappiamo che l’80% dei difetti visivi nel mondo potrebbero essere risolti con le soluzioni attualmente disponibili. È con questa convinzione e consapevolezza che all’inizio di quest’anno abbiamo creato la OneSight EssilorLuxottica Foundation, a supporto della nostra mission".

Con la campagna 'The Right to See', "la Fondazione conferma la propria determinazione ad affermarsi come promotrice del diritto alla vista, realizzando al contempo azioni concrete per offrire cure oculistiche ai più bisognosi. In occasione della 'Giornata mondiale della Vist'a, ci uniamo alla Fondazione con il supporto delle nostre 180.000 persone, per dimostrare l’impatto che, insieme, possiamo avere".