Essilux spicca il volo sulle notizie dell'ingresso di Meta con il 3%

Milano, 10 lug. (askanews) – EssilorLuxottica resta poco sotto i livelli di ieri quando ha spiccato il volo in Borsa, nelle due piazze in cui è quotata, in seguito alle indiscrezioni, pubblicate da Bloomberg e rimbalzate su numerosi altri media, dell’ingresso di Meta nel suo capitale con una quota di quasi il 3% per un valore di poco meno di 3 miliardi di euro.

Il titolo del gruppo leader globale nel settore dell’ottica ha segnato mercoledì 9 luglio a piazza Affari un incremento del 6,14% a 254 euro, con un massimo di seduta segnato a 255,90 euro. Alla Borsa di Parigi, Essilux ha avuto un rialzo del 5,64% attestandosi a 252,90 euro.

L’ingresso del colosso di Mark Zuckerberg nell’azionariato avrebbe il senso di rafforzare ulteriormente il legame della partnership già esistente da alcuni anni e finalizzata allo sviluppo di occhiali smart, che impiegano nuove tecnologie di intelligenza artificiale.