Estate 2022, che tragedia per le coppie VIP: tutte le relazioni finite

Estate 2022, le rotture delle coppie VIP: dal GF Vip a Uomini e Donne

L’estate 2022 ha portato moltissime coppie vip a dirsi ufficialmente addio.

Alcune di queste stavano insieme da moltissimi anni e per i fan è stato davvero inaspettato questo addio. Tutto sembra essere iniziato con la rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. I due si sono conosciuti e innamorati nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip e sembravano fare sul serio, ma poco dopo la chiusura del reality la loro relazione è finita. Sempre nell’ambito del GF Vip, un’altra coppia si è lasciata.

Stiamo parlando di Francesco Oppini e della bella Cristina. Anche nel mondo di Uomini e Donne ci sono state diverse rotture, come quella tra Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi e quella tra Chiara Rabbi e Davide Donadei, entrambe inaspettate. Nel mondo della musica la rottura principale ha riguardato il cantante Fred De Palma, che si è lasciato con l’attrice Beatrice Vendramin. Nel mondo degli influencer, la rottura che ha colpito di più è stata tra Aurora Baruto e Mura.

Estate 2022, le rotture delle coppie VIP: le più inaspettate

Una delle rotture che ha segnato l’estate e i cuori dei fan è sicuramente quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti, di cui si è parlato moltissimo. I fan sono rimasti scioccati per questa notizia, soprattutto perché il loro amore era considerato indistruttibile. Anche la rottura tra Kim Kardashian e Pete Davison ha lasciato tutti di stucco. I fan di tutto il mondo non se lo aspettavano, e sono rimasti con l’amaro in bocca.

Un’altra coppia storica la cui relazione è arrivata al capolinea è quella formata da Claudio Amendola e Francesca Neri, che sembravano inseparabili. Nelle ultime ore ha annunciato la fine della sua relazione anche Fabio Rovazzi, che conviveva con la sua compagna Karen.