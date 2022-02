Estate 2022: Veraclub inaugura 2 nuovi villaggi vacanze in Sardegna

L’estate 2022 in Sardegna sarà ancora più sorprendente grazie a queste due nuove strutture pronte ad accogliere tutti i viaggiatori.

Arrivano importanti novità da parte del gruppo Veratour, che sta implementando la propria rete di strutture ricettive anche in Sardegna. Questa straordinaria isola, meta ormai sempre più gettonata, ospiterà infatti quest’estate due nuovi villaggi turistici, che vanno ad aggiungersi agli altri 5 già presenti. Parliamo del Veraclub Amasea a San Teodoro, già destinato a diventare il nuovo punto di riferimento per la costa orientale della Sardegna e del Veraclub Cala Ginepro, che si trova invece nella zona di Orosei.

Scopriamo insieme queste due nuove strutture, che sono ormai pronte per accogliere i turisti nell’estate 2022.

Veraclub Amasea: il nuovissimo villaggio a San Teodoro

Il Veraclub Amasea è il vero fiore all’occhiello della proposta turistica in Sardegna del gruppo Veratour: un villaggio nuovissimo, che sorge in una delle località più amate dell’isola. San Teodoro è infatti un comune ubicato lungo la costa orientale della Sardegna, ad una distanza di appena 28 km dal porto e dall’aeroporto di Olbia e dunque comodissimo anche da raggiungere. Affacciato direttamente sul mare, San Teodoro vanta alcune delle più belle spiagge dell’isola come La Cinta e Cala Brandinchi ed un contesto rilassato, immerso nella macchia mediterranea. Il Veraclub Amasea sorge proprio qui ed è il frutto di una profonda ristrutturazione del vecchio Bungalow Village. Si presenta oggi come un resort moderno, realizzato sull’esempio dei tipici borghi sardi, affacciato direttamente sulla bellissima spiaggia di Cala d’Ambra. Non mancano naturalmente una piscina per adulti ed una per bambini e nemmeno un pool bar ed un ristorante a buffet con vista mare. Il Veraclub Amasea diventerà insomma il nuovo punto di riferimento per le vacanze a San Teodoro e siamo certi che riscuoterà un grandissimo successo già dalla prossima estate.

Veraclub Cala Ginepro: la nuova insegna Veratour

Il Veraclub Cala Ginepro è la seconda struttura ricettiva che si prepara ad accogliere i turisti nella meravigliosa cornice del Golfo di Orosei. Parliamo di un villaggio che esisteva già e rappresentava un punto di riferimento per via della sua posizione privilegiata, ma che adesso veste l’insegna Veratour ed è in grado di offrire molti più servizi. A rendere unico il Veraclub Cala Ginepro è prima di tutto il Templus Salutis SPA: un’area relax dotata di piscina coperta, hammam, sauna frigidarium, cromoterapia e palestra. L’accesso è riservato agli adulti ma questo non significa che il villaggio non sia adatto per le famiglie, anzi. I bambini possono trovare pane per i loro denti al Veraclub Cala Ginepro: dall’animazione alle attività sportive, dal Superminiclub ad una piscina interamente dedicata ai più piccoli.

Questo è un villaggio che a differenza del Veraclub Amasea non è frutto di una ristrutturazione radicale ma che grazie alla nuova insegna Veratour si è arricchito quest’anno di moltissimi servizi per tutta la famiglia. Un luogo unico, in cui trascorrere una vacanza all’insegna del relax e del divertimento, senza dimenticare lo splendido mare che si raggiunge comodamente a piedi dalla propria stanza.

