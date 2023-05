Una lista di tutti i duetti musicali previsti per l'estate 2023

Una lista di tutti i duetti musicali previsti per l'estate 2023

L’estate 2023 si avvicina e non possono mancare gli immancabili duetti che accompagneranno la colonna sonora della nostra bella stagione. Di alcuni si conoscono già il titolo e la data d’uscita, di altri invece non si sa nulla se non gli artisti coinvolti.

Grande attesa per i duetti dell’estate 2023

Tra quasi meno di un mese inizierà l’estate e tutti sono in attesa di scoprire quali saranno i singoli che si ascolteranno in radio, su Spotify o si balleranno durante gli aperitivi e le serate in discoteca o al chiaro di luna. I più curiosi, stando a quanto ha riportato Novella 2000, potranno già scoprire i titoli e le date d’uscita di alcuni brani che sono stati annunciati già alcune settimane fa. Adesso passiamo dalle parole ai fatti e scopriamo insieme la lista dei duetti dell’estate 2023.

Ecco la lista

I duetti che sono già usciti o di cui è stata annunciata la data d’uscita sono i seguenti:

Mr. Rain e Sangiovanni – “La fine del mondo”;

– “La fine del mondo”; Achille Lauro e Rose Villain – “Fragole”;

– “Fragole”; Marco Mengoni ed Elodie – “Pazza musica” (26 maggio 2023);

– “Pazza musica” (26 maggio 2023); Fedez , Annalisa e gli Articolo 31 – “Disco Paradise” (25 maggio 2023);

, – “Disco Paradise” (25 maggio 2023); Matteo Romano e Luigi Strangis – “Tulipani blu”;

– “Tulipani blu”; Zef & Marz con Elisa e La Rappresentante di Lista – “Tilt”;

– “Tilt”; Shade e Federica Carta – “Per sempre mai” (26 maggio 2023).

Poi c’è un’altra lista di duetti: quella di cui non si conoscono il titolo del brano e la data d’uscita; ed è la seguente:

Fabio Rovazzi ed Orietta Berti ;

; Marracash e Tananai ;

; Paola & Chiara e i Boomdabash.

Infine, molte persone stanno sognando una hit estiva composta da Lazza e Blanco.