Estate 2024: come prendere il sole in sicurezza

Il sole apporta tantissimi benefici. Questo perché l’esposizione al sole contribuisce alla produzione della serotonina, l’ormone della felicità, che regola l’umore e anche la qualità del sonno.

Ma quando ci esponiamo al sole, dobbiamo prestare attenzione agli effetti negativi dei raggi UV.

Un’esposizione eccessiva, soprattutto senza protezione solare, può provocare diversi danni, come l’invecchiamento cutaneo, la disidratazione della pelle, la formazione di rughe, linee sottili e macchie cutanee, ma anche più gravi, come il tumore alla pelle.

Vediamo allora come esporci al sole in maniera corretta, evitando le scottature.

Come scegliere la protezione solare

La protezione solare è un prodotto indispensabile per proteggere la pelle dai raggi UV.

Le creme solari si differenziano per il loro SPF, ovvero il Sun Protection Factor. Si tratta, infatti, del grado di protezione che viene garantito alla pelle, contro i raggi UV.

Maggiore sarà il SPF e maggiore sarà la protezione sulla pelle.

Per quanto riguarda il viso, è consigliabile applicare la protezione solare (preferibilmente con SPF 50) durante tutto l’anno, anche in inverno o se rimaniamo in città.

Se invece ci esponiamo al sole, al mare o in montagna, la scelta del SPF varia a seconda del fototipo della nostra pelle.

Ad esempio, se abbiamo la pelle molto chiara, avremo un fototipo di tipo I o II. Per questa tipologia di pelle, c’è bisogno di una protezione molto alta, perché è spesso vittima di scottature. Optiamo, quindi, per una protezione con SPF 50.

Per le pelli più scure, con fototipo di tipo V o VI, potremmo pensare che non ci sia bisogno della protezione solare, ma non c’è niente di più sbagliato, perché la pelle può comunque essere soggetta ai danni dei raggi UV. Usiamo una crema solare con SPF 30 o 20, soprattutto se sono le prime volte che andiamo al mare.

La crema solare va applicata circa mezz’ora prima dell’esposizione, facendo attenzione a ricoprire tutto il corpo. Va riapplicata ogni due ore circa oppure dopo che abbiamo fatto il bagno o molta attività fisica.

Quando e come esporci al sole

Oltre alla protezione solare, è altrettanto importante esporci al sole in maniera consapevole.

Sia se ci troviamo al mare o in montagna, è meglio evitare di esporci al sole nelle ore centrali della giornata, ovvero tra le 12.00 e le 16.00, quando i raggi UV sono più forti.

Inoltre, per evitare danni alla pelle e avere una tintarella più omogenea, cerchiamo di esporci al sole in maniera graduale, partendo da 10/20 minuti di sole al giorno. In questo modo, aiuteremo la progressiva sintesi della melanina ed eviteremo le scottature.

Quale abbigliamento avere quando ci esponiamo al sole

Oltre la pelle, dobbiamo proteggere anche il resto del nostro corpo, quando ci esponiamo al sole.

Uno dei principali consigli è quello d’indossare un cappello o una bandana quando i raggi UV sono molto forti. In questo modo, riusciremo sia ad evitare i colpi di calore che a proteggere i capelli e il cuoio capelluto, che possono essere soggetti ad arrossamenti e ustioni.

Un’altra parte del corpo molto sensibile ai raggi UV sono gli occhi, che dobbiamo proteggere con l’utilizzo di occhiali da sole con lenti adatte a proteggerci dai raggi UV.

La luce del sole, infatti, può provocare diversi danni alla vista, sia nell’immediato che nel tempo. Alcuni danni possibili sono la fotocongiuntivite e la fotocheratite oppure, ancora più gravi, come la cataratta e il tumore.

L’importanza dell’idratazione

Quando ci esponiamo al sole, dobbiamo ricordarci sempre di mantenere alta l’idratazione del corpo, sia dall’interno che dall’esterno.

Se siamo al mare, ad esempio, cerchiamo di bere costantemente acqua (preferibilmente a temperatura ambiente), in modo da mantenere idratato il corpo, che spesso si disidrata a causa del caldo e del sole. In questo modo, riusciremo ad evitare colpi di calore e disidratazione.

Quando torniamo dal mare, dopo una doccia rinfrescante, ricordiamoci sempre di applicare una crema doposole, che è lenitiva per la pelle ed evita fastidiose scottature e la sensazione di pelle che tira.

Per quanto riguarda il viso, applichiamo delle creme viso e sieri viso con protezione SPF, tutti i giorni, in modo da proteggerci quotidianamente.

Come prendere il sole in maniera consapevole

Il sole dona tantissimi benefici al corpo e alla mente, ma è importante esporsi con cautela e consapevolezza.

La cosa essenziale è sicuramente applicare la protezione solare, per evitare i danni dei raggi UV.

È altrettanto importante adottare alcune buone abitudini nell’esposizione al sole, per prendere la tintarella in modo graduale, senza incorrere in rischi come le scottature.

Se si seguono alcuni piccoli accorgimenti, riusciremo ad abbronzarci in maniera adeguata e senza alcun danno.